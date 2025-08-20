Eine deutliche Schlappe erlitt der VFC Plauen an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den FC Hertha 03. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 71 Zuschauern mit 0:4 (0:3).

Plauen/MTU. Vor 71 Zuschauern hat sich das Team von Norman Zschach mit 0:4 (0:3) gegen Hertha geschlagen geben müssen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Leon Strana das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Die Berliner legten in der 24. Spielminute nach. Diesmal war Ben Schulz der Torschütze.

24. Minute: VFC Plauen mit 0:2 im Rückstand

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schulz (Hertha) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 4:0 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – Liebig, Koumpous, Langer (46. Tauscher), Wunderlich, (38. Ibisevic), Burdusudis (46. Plank), Schulz, Petzold

FC Hertha 03: Kiwus – Kirakos (58. Meki), Steinrücken, Van-Dunem (46. Sylla), Strana (58. Baba), Schulz, Kozian (73. Schultze), Dögenci (82. Dimitriou), Sperling, Bayindir, Weber

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71