Berlin/MTU. Gleich achtmal hat der FC Hertha 03 am Samstag gegen die Gäste aus Halle eingenetzt. 8:0 (3:0) für die Berliner.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Gabrijel Jure Kozian für Hertha traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Leon Strana den Ball ins Netz.

Minute 26: FC Hertha 03 mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Ben Schulz traf in Minute 43, Samet Ögüt in Minute 57, Kozian in Minute 62, Strana in Minute 76 und Mohammed Soliman in Minute 78. Spielstand 7:0 für den FC Hertha 03.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Schulz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:0 auszubauen (87.). Die Berliner haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – VfL Halle 96 I (U19)

FC Hertha 03: Kiwus – Ögüt, Schulz, Strana, Voigt (62. Purgar), Kozian, Kirakos, Güler, Meki (62. Dimitriou), Dögenci, Beresh (62. Soliman)

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Meyer, Skriptsov, Heute, Geyer, Rayko, Stachyra, Danyi (62. Heute), Onyedeke, Kaiser, Beese

Tore: 1:0 Gabrijel Jure Kozian (8.), 2:0 Leon Strana (26.), 3:0 Ben Schulz (43.), 4:0 Samet Ögüt (57.), 5:0 Gabrijel Jure Kozian (62.), 6:0 Leon Strana (76.), 7:0 Mohammed Soliman (78.), 8:0 Ben Schulz (87.); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Franziska Koch, Henrik Schmidt; Zuschauer: 10