Der FC Hertha 03 erzielte am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 69 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VFC Plauen.

Berlin/MTU. Die 69 Besucher des Ernst-Reuter-Sportforums NR1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Berliner schlugen das Team aus Plauen mit 2:0 (1:0) souverän.

Wesa Den Araujo Van-Dunem (FC Hertha 03) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 16

FC Hertha 03 führt in Minute 62 mit 2:0

In Minute 62 fiel der finale Treffer der Partie. 17 Minuten nach Anpfiff gelang es Ben Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der FC Hertha 03 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – VFC Plauen

FC Hertha 03: Kiwus – Bunger, Kirakos, Güler (60. Voigt), Kozian (28. Dögenci), Strana (60. Meki), Schulz, Sperling, Ögüt, Van-Dunem (70. Soliman), Sylla

VFC Plauen: – Petzold, Koumpous, Tauscher, Langer, Liebig, Plank, Wunderlich, (54. Burdusudis), Schulz (79. Ibisevic)

Tore: 1:0 Wesa Den Araujo Van-Dunem (20.), 2:0 Ben Schulz (62.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Fabian Lubomierski, Alexander Kahl; Zuschauer: 69