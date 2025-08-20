Für den Berliner SC endete der 20. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VFC Plauen mit 0:1 (0:0).

Berliner SC verliert knapp gegen VFC Plauen mit 0:1

Berlin/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem Berliner SC und VFC Plauen. 20 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Hubertussportplatz NR1.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Fabio Stemmler (Potsdam) eine Gelbe Karte an die Berliner (16.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Elias Burdusudis die Gäste in Führung (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 20

Der Berliner SC rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Berliner SC – VFC Plauen

Berliner SC: Sahin – Munajjed, Dogan, Hakim, Koomson (55. Kindt), Yevchuk (55. Waldeck), (46. Okpalaike), Rexha (75. Olarte Kambergs), Yilmazcelik (62. Joseski), Gültekin, Lorenz (75. Dalal)

VFC Plauen: Teufel – Liebig, Schulz, Burdusudis (90. Tiepner), Wunderlich, (58. Ibisevic), Plank, Koumpous, Tauscher, Langer

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (58.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Tobias Collin, Janne Deffner; Zuschauer: 20