Für den Gastgeber BFC Preussen endete das Spiel gegen den BFC DYNAMO U19 am 23. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost mit einer 3:3 (2:2)-Punkteteilung.

Berlin/MTU. Der BFC Preussen und der BFC DYNAMO U19 haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (2:2).

Gleich nach dem Anstoß schoss Ceyhun Dagdemir das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Die Berliner konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Damien Schade der Torschütze (19.).

Tor Nummer drei schoss Justin Felgentreff für BFC (36.). Die Partie blieb spannend. Ceyhun Dagdemir (BFC) traf in Minute 39. Dayvin Rehberg traf für BFC (53). Spielstand 3:2 für den BFC Preussen.

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 23

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der BFC DYNAMO U19 musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der BFC Preussen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Deniz Corr.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Louis Gnodtke (BFC) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für BFC erlangen (87.). In Spielminute 93 handelte sich der BFC DYNAMO U19 noch eine Gelbe Karte ein. Der BFC Preussen rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – BFC DYNAMO U19

BFC Preussen: Ahmad – Klimpke (66. Minko), Emini (46. Abou-Chaker), Tuncer, Yildirim (31. Rehberg), Dworzynski, Dagdemir (66. Simao), Mücke, Maleca (81. Daskan), Rmieh, Sassi (31. Xydias)

BFC DYNAMO U19: Höhne (46. Van Fräsdorf) – Sellenthin, Leiting, Sambale (63. Linsenbarth), Felgentreff, Gnodtke, Zefi, Kämpf (63. Hauck), Hagan (79. Alekeachah), Schade, Ramoth

Tore: 1:0 Ceyhun Dagdemir (9.), 1:1 Damien Schade (19.), 1:2 Justin Felgentreff (36.), 2:2 Ceyhun Dagdemir (39.), 3:2 Dayvin Rehberg (53.), 3:3 Louis Gnodtke (87.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Benjamin Pilgrim, Peter Bunse; Zuschauer: 30