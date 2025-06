Ergebnis 30. Spieltag

Deutliche 0:5-Niederlage für Bischofswerdaer FV 1 im Spiel gegen 1. FC Magdeburg II.

Signifikant unterlegen zeigte sich der Bischofswerdaer FV 1 in der Auseinandersetzung gegen den 1. FC Magdeburg II. am vergangenen Samstag in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).