Wenn der Ball bei der Euro 2024 rollt, kommt eine milliardenschwere Werbemaschine in Gang. Erstmals sehen die Zuschauer daheim andere Botschaften als die Stadionbesucher.

Im Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn geriet die virtuelle Werbung kurz in den Blickpunkt

Halle/MZ. - In der 76. Minute läuft Maximilian Mittelstädt noch einmal entschlossen über rechts an. Es ist das Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn, es steht 2:0 und im Grunde ist alles entschieden. Doch dann geschieht Unerhörtes: Ohne zu zögern, stürmt Mittelstädt mitten durch eine Werbebande. Der Ball am Fuß. Die Reklamebotschaft direkt unter dem 27-Jährigen.