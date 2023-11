Vor einem halben Jahr stand der Dessau-Roßlauer HV vor dem Sprung in die Handball-Bundesliga – jetzt kämpft er gegen den Abstieg in die Drittklassigkeit. Wie es soweit kommen konnte und was Trainer-Ikone Uwe Jungandreas fordert.

DRHV vom Aufstiegs- in den Abstiegskampf - Was Trainer Jungandreas nun vom Team fordert

Dessau-Rosslau/MZ. - So unterschiedlich sind diese beiden Abende, der am 7. Juni und der an diesem Dienstag, in der Nachbetrachtung gar nicht. Als der DRHV im Sommer an einem schwülwarmen Mittwoch zum letzten Saisonspiel in Ludwigshafen antrat, wurde er von rund 70 Anhängern begleitet, während zu Hause ein großes Public Viewing stattfand.