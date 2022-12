Handball-DHB-Pokal DRHV steht vor Spiel des Jahres - Mit Prokop kommt alter Bekannter in die Anhalt-Arena

Christian Prokop kehrt im DHB-Pokal mit Hannover in seine alte sportliche Heimat Dessau zurück. Welche Rolle die Jahre hier für seine Karriere gespielt haben und warum eine Sauna in der Erinnerung eine so große Rolle spielt.