Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat am Sonntagabend sein Heimspiel gegen die HBW Balingen-Weilstetten 30:28 (12:16) gewonnen. Was dafür den Ausschlag gegeben hat.

DESSAU/MZ. - Jubelnde Fans auf den Rängen stimmen fröhliche Gesänge an, Arme, die im Gefühl des Sieges in die Höhe gereckt werden, leuchtende Augen bei den Zweitliga-Handballern des Dessau-Roßlauer HV, die vor Freude wie Derwische auf dem Parkett herumhüpfen. Diese Szenen haben sich am Sonntagabend in der Anhalt-Arena abgespielt.