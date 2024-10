Dessau/MZ. - Groß Gelegenheit, den ersten Auswärtssieg in dieser Saison gebührend zu feiern, hat es für die Zweitliga-Handballer des Dessau-Roßlauer HV nicht gegeben. Schon am Sonntagvormittag standen für sie wieder Trainingseinheiten auf dem Programm. Am Mittwochabend soll die Punktejagd weiter gehen. Dann empfängt der Dessau-Roßlauer HV die Eulen aus Ludwigshafen in der Anhalt-Arena (Anwurf: 20 Uhr).

