Andreas Obst greift mit Ulm nach erstem Titel

München - Basketball-Nationalspieler Andreas Obst aus Halle spielt in der Bundesliga für Ratiopharm Ulm eine starke Saison. 13,9 Punkte macht der Guard pro Spiel, trifft überragende 51,3 Prozent seiner Dreierversuche.

Am Wochenende greift der 24-Jährige mit Ulm nun nach seinem ersten Titel. In München wird das Finalturnier des deutschen Pokals ausgespielt. Vier Mannschaften sind noch im Wettbewerb. Obst trifft mit Ratiopharm Ulm im Halbfinale am Samstag (15.45 Uhr) als Außenseiter auf Gastgeber und Meisterschaftsfavorit Bayern München. Bei einem Sieg würde im Finale am Sonntag (14.30 Uhr) entweder Alba Berlin oder die BG Göttingen warten.

Magenta Sport überträgt die Halbfinals und das Finale kostenlos im Internet.