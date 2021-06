Neuer Stürmer kommt: 1. FC Magdeburg greift erneut bei Schalke 04 II zu

Luca Schuler posiert schon für den FCM in der MDCC-Arena.

Der 1. FC Magdeburg verstärkt sich zur kommenden Saison mit Luca Schuler. Der 22 Jahre alte Stürmer kommt vom FC Schalke 04 II aus der Regionalliga West zum FCM. Dort trifft er auf seinen S04-Kollegen Jason Ceka, der bereits Anfang Juni von Magdeburg verpflichtet worden war.

Für die „Königsblauen“ hatte Schuler sogar zwei Mal in der Bundesliga für insgesamt 38 Minuten auf dem Feld gestanden. In der Regionalliga, wo er regelmäßig zum Einsatz kam, schoss er neun Tore in 32 Partien.

„Luca ist ein sehr schneller, zielstrebiger Spieler, der aufgrund seines jungen Alters noch ein hohes Entwicklungspotenzial hat“, sagt FCM-Trainer Christian Titz über den 1,90 Meter großen Angreifer. Über die Vertragsdauer machte Magdeburg, wie zuletzt regelmäßig, keine Angaben. (mz)