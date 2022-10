FCM-Trainer Titz will von einer Krise nichts wissen

Magdeburg/MZ - Die Reaktion von Christian Titz fiel fast schon trotzig aus. Ob er denn die Länderspielpause genutzt habe, um vor dem Heimspiel in der zweiten Bundesliga gegen Jahn Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) „den Schalter im Training umzulegen“, wurde der Trainer des 1. FC Magdeburg am Freitag gefragt. „Das mussten wir nicht“, entgegnete Titz. „Wir befinden uns seit Wochen in einem guten Trainingsrhythmus.“ Problem: Der fruchtet in den Spielen am Wochenend nicht. Der FCM ist mit nur sieben Punkten aus neun Spielen Tabellenletzter.

