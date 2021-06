Magdeburg/Berlin - Nach seinem Abschied vom 1. FC Magdeburg hat Christian Beck einen neuen Verein gefunden. Das FCM-Idol unterschrieb beim ehemaligen DDR-Oberliga-Klub BFC Dynamo in Berlin und wird damit in der Saison 2021/22 in der Regionalliga Nordost auf Torejagd gehen. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.

"Der BFC hat sich sehr um mich bemüht", sagte Beck am Dienstag in einem MDR-Livestream über seine Entscheidung: "Berlin ist von Magdeburg nicht so weit, das passt auch für die Familie. Unser Lebensmittelpunkt bleibt Magdeburg. Es gab auch Angebote aus der 3. Liga, aber ich froh, dass es so gekommen ist. Jetzt freue ich mich auf den BFC und hoffe auf viele Tore und Erfolge."



Becks auslaufender Vertrag in Magdeburg war nach mehr als acht Jahren und 300 Pflichtspielen nicht mehr verlängert worden. Der Ex-Kapitän war gebührend und emotional verabschiedet worden, hatte unter Trainer Christian Titz zuvor aber seinen Stammplatz verloren.

Christian Beck plant Rückkehr zum 1. FC Magdeburg nach dem Karrieende

"Wenn man den FCM einmal gelebt hat, kann man mit dem Verein nie abschließen", sagte Beck: "Ich hatte schon gedacht, meine Karriere beim 1. FC Magdeburg zu beenden." Es kam anders und Beck schaut schon nach vorne: "Ich hoffe, dass es dort für mich nach meiner aktiven Zeit weitergeht."

Mit 33 Jahren orientiert sich „Beckus“ nun aber erst einmal neu, sein Vertrag in Berlin läuft zunächst für eine Saison. Mit dem FCM war der Angreifer in die 3. Liga und die 2. Bundesliga aufgestiegen und schoss wettbewerbsübergreifend 131 Tore. Als junger Spieler hatte Beck 2008 auch eine Regionalliga-Saison im Trikot des Halleschen FC absolviert, bevor er dann über einige Zwischenstationen 2013 in Magdeburg anheuerte. (mz)