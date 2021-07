FCM-Heimspiel gegen Freiburg II: Trainer Christian Titz freut sich auf Zuschauer

FCM-Trainer Christian Titz bestreitet am Samstag gegen Freiburg II sein erstes Drittliga-Heimspiel vor den eigenen Fans.

Zum ersten Mal in 2021 darf Fußballdrittligist 1. FC Magdeburg am Samstag vor Fans spielen. Bis zu 15.000 Zuschauer sind in der MDCC-Arena im Heimspiel gegen den SC Freiburg II erlaubt.

„Ich freue mich sehr und alle in der Mannschaft auch“, sagt Trainer Christian Titz. „Ich habe das Gefühl, dass ich Magdeburg so jetzt richtig kennenlernen werde.“

Trotz des souveränen 2:0 zum Auftakt bei Waldhof Mannheim hat der Trainer Respekt vor dem Aufsteiger. „Freiburg ist technisch versiert, sehr ballsicher und hat im letzten Drittel sprintstarke Spieler hat.“ Durch die mögliche Rückkehr von Johannes Flum und Vincent Vermeji könnte Freiburg noch gefährlicher werden.