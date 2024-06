Am 16. Juni 2024 ist es soweit: Dann startet die 15. MZ-Radpartie. Auf vier Routen können Fahrrad-Fans mit der MZ zu einer entspannten oder sportlichen Tour in die Region aufbrechen. Alle Infos zu den Strecken, dem Drumherum und zur Anmeldung finden Sie hier.

Halle (Saale)/DUR. – Am 16. Juni ist es soweit: Die MZ-Radpartie 2024 legt los. Zum 15. Mal lädt die Mitteldeutsche Zeitung zum Fahrrad-Ausflug mit Rundum-Service in die Region. Wir haben alle Infos auf einen Blick.

Welche Strecken gibt es bei der MZ-Radpartie 2024?

Vier Strecken mit unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden stehen für die Teilnehmer zur Auswahl. Start und Ziel ist für alle das MZ-Gelände auf der Delitzscher Straße 65 in Halle.

Die Maxi-Tour führt über 89 Kilometer über Peißen, Brehna und Edderitz nach Ostrau, wo es nach 46 Kilometern Strecke am Schloss Ostrau Mittagessen gibt. Danach geht es über den Franzosensteinweg zurück nach Halle zur MZ.

Startgebühr: 15/6 Euro (ermäßigt für Kinder unter 12 mit eigenem Rad)

Startzeit: 9 Uhr

Die Fitness-Tour führt über 65 Kilometer von Halle bis Brehna und dann weiter in Richtung Zörbig. Über Schortewitz geht es bis zur Mittagspause am Schloss Ostrau und dann über den Franzosensteinweg zurück nach Halle

Startgebühr: 14/6 Euro

Startzeit: 9.30 Uhr/9.45 Uhr

Die Sparkassen-Tour führt über 45 Kilometer von Halle über Peißen bis Spickendorf. An der Alten Brennerei/Niemberg gibt es Mittag. Über Brachstedt und den Lutherweg und weiter über den Franzosensteinweg geht es zurück zur MZ.

Startgebühr: 13/6 Euro

Startzeit: 10.15 Uhr/10.30 Uhr

Die Galaxo-Tour führt über 18 Kilometer vom MZ-Gelände bis zur A14. Nach einem kurzen Schlenker hinter der Autobahn geht es über Zöberitz und Halle-Frohe Zukunft bis zum Goldberg. Am dortigen Streichelzoo gibt es Mittag. Danach geht es zurück zum MZ-Gelände.

Startgebühr: 12/6 Euro

Startzeit: 11 Uhr

Wie kann ich mich zur MZ-Radpartie anmelden?

Die Voranmeldung zur MZ-Radpartie ist bereits geschlossen. Wer aber noch mitradeln will, kann sich am 16. Juni vor Ort anmelden. Ihr Starterpaket erhalten Sie dann ohne T-Shirt. Solange der Vorrat reicht, kann das T-Shirt vor Ort für 5 Euro erworben werden.

Achtung: Nur angemeldete Teilnehmer dürfen mitfahren.

Ich bin zur Radpartie angemeldet, wann kann ich meine Unterlagen abholen?

Die Startunterlagen können ab dem 13. Juni bei der MZ, Delitzscher Straße 65 in Halle, abgeholt werden.

Donnerstag, 13.06.2024 von 15 – 18 Uhr

Freitag, 14.06.2024 von 15 – 18 Uhr

Samstag, 15.06.2024 von 10 – 16 Uhr

Sie brauchen die Bestätigungsmail und den Personalausweis des Hauptanmelders oder der Hauptanmelderin. Wer will, kann seine Unterlagen auch am Starttag ab 8 Uhr vor Ort in Empfang nehmen.