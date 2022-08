Halle (Saale)/Magdeburg/Naumburg - Egal ob es krabbelt, fliegt oder auf vier Pfoten um Ihre Beine streift – die tierischen Lieblinge gehören einfach zur Familie. Da es statistisch gesehen in rund jedem zweiten Haushalt in Sachsen-Anhlat bellt, miaut oder zwitschert, möchten wir Ihre pelzigen, schuppigen oder gefiederten Familienmitglieder kennenlernen.

Egal ob Spinne Spidy, Alpaka Alfons, Katze Kitty, Mops Rudi oder Pony Klara – jeder aus der Region darf sich mit seinem besten Schnappschuss bei unserem tierischen Fotowettbewerb bewerben.

Mitmachen ist ganz einfach: Laden Sie einfach ein Foto Ihres Haustieres hoch. Bitte beachten Sie dabei, dass auf dem Foto keine Menschen erkennbar sind, Ihr Haustier im Vordergrund steht und Sie das Foto auch selbst geschossen haben oder über das Recht der Veröffentlichung verfügen und uns den Namen des Fotografen mitteilen.

Fotowettbewerb: Wir suchen Ihren tierischen Liebling

Einreichen können Sie Ihren tierischen Schnappschuss bis zum 11. September 2022. Danach entscheiden die Leser und eine Jury vom 17. bis 25. September, welches Haustier für unsere Region den Titel „Tierischer Liebling“ gewinnt und einen tollen Preis mit nach Hause nehmen darf.

Doch das ist noch nicht alles, diesen Wettbewerb führen wir in 14 Regionen in Sachsen-Anhalt mit unseren Lesern durch. Alle Regional-Sieger treten dann in einer finalen Abstimmung vom 1. bis 9. Oktober um den Titel „Tierischer Liebling Sachsen-Anhalt“ an.

Hier winkt als Hauptpreis etwas ganz Besonderes, dass sich nicht mit Geld bezahlen lässt: Ihr Liebling wird landesweit als Titelmodel auf unserem neuen Haustiermagazin „Charlie“ und sämtlichen Werbemitteln dafür erscheinen. Dafür wird es natürlich professionell von unseren Fotografen ins rechte Licht gesetzt und Sie erhalten auch die besten Aufnahmen dieses Shootings.

Jetzt heißt es Fell gebürstet, Federn gerade gezupft und das Halsband poliert – wir freuen uns auf Ihre tierischen Schnappschüsse!