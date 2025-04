Neben dem klassischen E-Paper finden Sie in der MZ-App auch Live-News. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die App installieren, sich registrieren, die Push-Mitteilungen aktivieren und ein sicheres Passwort erstellen.

Halle (Saale). Sie wollen das klassische E-Paper lesen, aber auch keine Live-News auf mz.de verpassen? Kein Problem, mit der App der Mitteldeutschen Zeitung liefern wir Ihnen wie gewohnt zuverlässige, hintergründige und aktuelle Nachrichten. Zusätzlich zu Ihrem Print- oder Digitalabo erhalten Sie Zugriff auf alle Plus-Artikel und können alle Inhalte unserer App unbegrenzt nutzen. Wie das geht, erklären wir Ihnen in vier Schritten.

So installieren Sie die MZ-App

Registrieren: Wenn Sie bereits ein digitales Abonnement haben und sich noch nicht registriert haben, dann gehen Sie auf https://login.mz.de/registrieren. Geben Sie Ihren Namen sowie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie ein sicheres Passwort. Akzeptieren Sie nun noch die Datenschutzbedingungen und die AGBs. Sollten Sie sich bereits einmal registriert haben, verwenden Sie bitte diese Anmeldedaten. Klicken Sie anschließend auf „Jetzt registrieren“. Wenn Sie bereits registriert sind, aber Ihr Passwort vergessen haben, dann klicken Sie bitte auf „Passwort vergessen“ und folgen Sie den Anweisungen.

Nach der erfolgreichen Einrichtung sollten Sie sich auf dem Startbildschirm der MZ-App befinden. Foto: Mitteldeutsche Zeitung

Was mache ich, wenn ich noch kein digitales Abonnement besitze?

Wenn Sie die digitale Zeitung nutzen möchten, aber noch kein Abonnement haben, rufen Sie uns an unter 0345/5 65 22 33 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an [email protected].

Wie erstelle ich ein sicheres Passwort?

Um Ihren Account so sicher wie möglich zu machen, empfiehlt es sich, bei der Erstellung des Passworts auf folgende Kriterien zu achten: Ihr Passwort sollte aus mehr als zehn Buchstaben oder Ziffern bestehen. Des Weiteren ist zu empfehlen, dass Sie ein Sonderzeichen sowie Groß- und Kleinschreibung in das Passwort einbauen. Ein sicheres Passwort könnte wie folgt aussehen: Bzu1984asHGZ! (Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen bitte nicht dieses Beispiel).

Was tue ich, wenn ich mein Passwort vergessen habe?

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie dieses ganz einfach zurücksetzen. Dazu tippen Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“. Anschließend finden Sie im folgenden Bildschirm die Möglichkeit, Ihr Passwort zurückzusetzen. Dazu geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in das dafür vorgesehene Feld ein. Anschließend bekommen Sie von uns per E-Mail einen Link zugesendet, mit dem Sie ein neues Passwort vergeben können.

Push-Benachrichtigungen - Was bringen Sie mir?

Push-Nachrichten sind kurze Mitteilungen von App-Anwendungen, die Sie über wichtige Ereignisse informieren. Mit dieser Funktion bleiben Sie stets aktuell informiert, ohne die App öffnen zu müssen.

Sobald Sie die Push-Benachrichtigungen aktiviert haben, erhalten Sie Eilmeldungen und relevante Nachrichten direkt auf den Sperrbildschirm Ihres Smartphones. Durch Antippen der Push-Benachrichtigung öffnet sich der entsprechende Artikel automatisch.

Sie können die Push-Benachrichtigungen in den Systemeinstellungen Ihres Telefons aktivieren oder deaktivieren. Die entsprechenden Optionen finden Sie auch in den In-App-Einstellungen.

Probieren Sie es aus – und bleiben Sie immer „APP-to-date“ mit den Push-Nachrichten!