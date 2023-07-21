„Verlust und Erwartung“ von Egon Krenz

In diesem dritten Band seiner Memoiren blickt Egon Krenz auf den dramatischen Herbst 1989/90 und die Zeit danach. Er schildert seine kurze Zeit als Staats- und Parteichef der DDR, den Verlust von Amt, Heimat und Lebensentwurf sowie die anschließenden juristischen Auseinandersetzungen. Zugleich reflektiert er, wie der Untergang der DDR sein persönliches Leben und seine Sicht auf Geschichte und Gegenwart geprägt hat. Das Buch verbindet persönliche Erinnerung mit politischer Einordnung und bietet so einen ungewöhnlichen Blick auf ein Schlüsselereignis deutscher Zeitgeschichte.

Das Buch „Verlust und Erwartung“ von Egon Krenz ist zum Preis von 26,00 Euro unter der ISBN 978-3-360-02817-4 im Verlag Das Neue Berlin (edition ost) erschienen

Unter dem Kennwort „Egon Krenz" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

