Bensheim - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau bekommen Verstärkung aus Japan. Der abstiegsbedrohte Bundesligist verpflichtete für die kommende Saison Kaho Nakayama. Das teilte der Verein am Montag auf Facebook mit. „Ich durfte sie bei der WM im letzten Dezember beobachten und war sehr begeistert. Ich bin mir sicher, dass Kaho durch ihre Erfahrung und Spielweise unserer Mannschaft viel geben wird“, sagte Cheftrainer Norman Rentsch über die 25-Jährige, die in Zwickau auf der halbrechten Position spielen wird.

Mit Japan konnte die Nationalspielerin schon an zahlreichen internationalen Turnieren teilnehmen, so auch bei der Weltmeisterschaft 2021 in Spanien und der Weltmeisterschaft 2023 in Dänemark, Norwegen und Schweden.