Zwickau - Ronny König beendet zum Saisonende seine Fußballer-Karriere. Das gab der Stürmer des Fußball-Drittligisten FSV Zwickau am Dienstag in der Halbzeitpause des Westsachsen-Derbys gegen den FC Erzgebirge Aue bekannt. Beim Internet-Sender MagentaSport sagte der 39-Jährige, es sei an der Zeit. „Ich werde im Sommer 40, irgendwann reicht es“, sagte König, der seit sieben Jahren in Zwickau spielt. In 258 Partien markierte der derzeit verletzte Mittelstürmer 70 Tore und bereitete 26 vor.

König kann sich vorstellen, auch in Zukunft für den FSV tätig zu sein. „Wir werden uns zusammensetzen und darüber reden, was der Verein mit mir plant. Ich selbst fühle mich hier sehr wohl“, sagte König