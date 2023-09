Zwickau - Nach dem Fund menschlicher Knochen bei Abrissarbeiten in Zwickau sind nun Rechtsmediziner am Zug. Sie sollen die Gebeine detailliert untersuchen, informierte Polizeisprecher Christian Schünemann am Montag. Davon erhoffen sich die Ermittler Hinweise zur Todesursache und der Identität der Person. Fest stehe, dass die Knochen einige Jahre alt seien, sagte Schünemann. Ermittelt werde in alle Richtungen.

Über die anstehenden Untersuchungen der Rechtsmedizin hatte zuvor der MDR berichtet. Die Knochenteile waren im August bei Baggerarbeiten auf einem Firmengelände ans Licht gekommen. Inzwischen sei ihre Bergung abgeschlossen, hieß es.