Saarbrücken - Der 1. FC Saarbrücken und Eintracht Braunschweig streben im Relegationshinspiel eine gute Ausgangsposition im Kampf um die Zugehörigkeit zur 2. Fußball-Bundesliga an. Der Drittligist aus dem Saarland genießt in der Partie am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) zunächst Heimrecht. Die Entscheidung fällt am kommenden Dienstag im Rückspiel in Braunschweig.

Während die Saarbrücker nach der erst am letzten Spieltag erreichten Relegation im Stimmungshoch sind, befindet sich Braunschweig in der Krise. Die Niedersachsen hatten sich einen Tag nach dem 1:4 gegen den 1. FC Nürnberg im Saisonfinale der 2. Bundesliga von Trainer Daniel Scherning getrennt. Dessen Job übernahm der bisherige Co-Trainer Marc Pfitzner.