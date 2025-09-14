So schnell fliegt in der 2. Bundesliga niemand vom Platz: Fürth-Verteidiger Noah König erlaubt sich gegen Kaiserslautern früh eine Notbremse - und stellt einen Rekord auf.

Fürth - Mit einem Platzverweis nach knapp einer halben Minute hat Noah König einen Rekord in der 2. Fußball-Bundesliga aufgestellt. Früher als der Verteidiger von Greuther Fürth hatte noch kein Spieler die Rote Karte gesehen, wie es nach Liga-Angaben hieß. Im Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern war König wegen einer frühen Notbremse vom Platz gestellt worden.

Es vergingen nur handgestoppte 22 Sekunden, bis König Kaiserslauterns Faride Alidou unglücklich mit dem Fuß von hinten traf. Nach 27 Sekunden zeigte Schiedsrichter Richard Hempel dann die Rote Karte.

Zuvor hatte es in der 2. Liga nur zwei Platzverweise in der 2. Minute gegeben. Zuletzt passierte dies 2008 Fabio Morena vom FC St. Pauli - damals in einem Gastspiel bei Greuther Fürth.