Drei unabhängige Zwischenfälle in Halle enden mit Schnitt- und Stichverletzungen. Was die Polizei zu den Hintergründen der Taten mitteilt.

Halle - Bei drei voneinander unabhängigen Auseinandersetzungen in Halle sind mehrere Männer verletzt worden. In allen Fällen erlitten die Betroffenen am Samstag Schnitt- oder Stichverletzungen - in zwei Fällen durch Messer, im anderen Fall durch „ein spitzes Objekt“, wie die Polizei mitteilte.

Am frühen Samstagmorgen kam es in der südlichen Innenstadt zu einer Schlägerei zwischen sechs Beteiligten. Zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren flüchteten in ein geöffnetes Geschäft, wurden dort von vier Unbekannten attackiert und erlitten leichte Verletzungen. Ob diese durch ein Messer oder einen anderen spitzen Gegenstand verursacht wurden, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Die Männer kamen ins Krankenhaus. Die Täter entkamen unerkannt.

Am Samstagabend wurde ein 42-Jähriger am Zollrain auf offener Straße verletzt. Er erlitt eine leichte Stichwunde im Bauchbereich und wurde in einer Klinik behandelt. Der andere Beteiligte flüchtete.

Am späten Samstagabend attackierte in einer Kleingartenanlage am Passendorfer Damm ein 52-Jähriger einen 49 Jahre alten Pächter mit einem Messer und verletzte ihn am Unterarm. Auch eine 67-Jährige wurde bedroht, zudem beschädigte der Mann ein Gartentor und eine Fensterscheibe. Der Tatverdächtige wurde noch am Abend in der Anlage festgenommen und ins Zentrale Polizeigewahrsam gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen stehen die drei Vorfälle nicht miteinander in Zusammenhang.