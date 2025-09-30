Nach dem Sieg über 1860 München legt der FC Erzgebirge in Aachen nach. Es ist ein Arbeitssieg, mehr nicht. Aber wertvoll.

Aachen - Der FC Erzgebirge Aue hat mit seinem ersten Auswärtssieg der Saison die Abstiegsplätze in der 3. Liga vorerst verlassen. Bei Alemannia Aachen kamen die Schützlinge von Trainer Jens Härtel zu einem 1:0 (1:0)-Erfolg und feierten damit den zweiten Dreier in Serie. Pascal Fallmann brachte die Gäste nach 34 Minuten in Führung. In einer chancenarmen Partie blieb es der einzige Treffer.

Lange Zeit war es auf dem Aachener Tivoli ruhig. Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz, zwingend nach vorn brachten sie aber wie die Auer nichts zustande. Die Sachsen warteten erst einmal ab, um dann aber nach 20 Minuten die Kontrolle zu übernehmen. In der 25. Minute hatte Tristan Zobel zwei gute Möglichkeiten, die Aachens Torhüter Jan Olschowsky aber vereitelte.

So war die Führung keine ganz große Überraschung. Fallmann wollte wohl eher eine Flanke schlagen, doch er traf den Ball mit dem Außenrist so gut, dass er über den zu weit vorn postierten Olschowsky im Tor einschlug. Das wiederum stachelte die Alemannia an, die durch Lukas Scepanik (41.) auch eine ordentliche Möglichkeit zum Ausgleich hatte.

Aue zieht sich zurück

Nach der Pause tat Aue vergleichbar zum 2:0-Sieg über 1860 München nach vorn nicht mehr viel. Die Gäste ließen den Gegner machen, standen hinten sehr gut organisiert und warteten ab. Da aber auch Aachen relativ einfallslos anlief, fehlte die Spannung. Erst nach 76 Minuten machte der gerade eingewechselte Jannic Ehlers mit einem Distanzschuss wieder auf Aue aufmerksam.

Erst in den letzten Minuten gab es Chancen auf beiden Seiten. Julian Günther-Schmidt traf in der 90. Minute das Aachener Außennetz. In der siebenminütigen Nachspielzeit verhinderte Olschowsky gegen Ehlers das sichere 0:2.