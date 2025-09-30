In Magdeburg wird ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst. Trotz schneller Hilfe überlebt er nicht.

Die Straßenbahn kam trotz Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. (Symbolbild)

Magdeburg - Ein 58-Jähriger ist in Magdeburg bei einem Zusammenprall mit einer Straßenbahn tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erfasste eine Bahn der Linie 2 den Fußgänger trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung, als dieser eine Straße überquerte.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag. Durch den Aufprall sei der Mann auf die Fahrbahn geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Demnach begannen Ersthelfer sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, bis der Rettungswagen eintraf. Der 58-Jährige erlag jedoch seinen schweren Verletzungen.