Zweite Amtszeit für Teichert an Jenaer Hochschule

Jena - Der Physiker Steffen Teichert steht für weitere sechs Jahre an der Spitze der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) überreichte am Freitag die Ernennungsurkunde zum Präsidenten. Seit 2017 hatte Teichert die Hochschule als Rektor geführt. Mit der Reform des Thüringer Hochschulgesetzes trage er nun den Titel „Präsident“, teilte das Wissenschaftsministerium mit.

An der Ernst-Abbe-Hochschule gibt es den Angaben nach rund 4400 Studenten - verteilt auf fast 50 Bachelor- und Masterstudiengänge. Damit sei sie die größte Hochschule für angewandte Wissenschaften im Freistaat. Das Studienangebot fokussiere sich auf Technik, Wirtschaft, Soziales und Gesundheit.