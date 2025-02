Berlin - Mit Betriebsbeginn am frühen Donnerstagmorgen (ab 3.00 Uhr) steht der Berliner Nahverkehr erneut weitgehend still. Für rund 48 Stunden bleiben Trams, Busse und U-Bahnen wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) in den Depots. Es ist der dritte und bisher längste Arbeitskampf in der laufenden Tarifrunde. Erst am Samstag soll der Verkehr wieder nach dem gewohnten Fahrplan anlaufen.

Die Berliner S-Bahn sowie der Regional- und Fernverkehr sind vom Ausstand nicht betroffen. Trotzdem dürfte es auf den Straßen wieder außergewöhnlich voll werden, da viele Menschen aufs Auto, das Rad oder Alternativen umsteigen müssen.