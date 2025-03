Deutsche Eishockey Liga Zweimal Verlängerung: Eisbären gewinnen in Straubing

Verteidiger Geibel sorgt mit seinem Treffer in der zweiten Verlängerung dafür, dass die Berliner einen glücklichen Sieg in Straubing feiern. Schon am Dienstag könnten sie nun ins Halbfinale einziehen.