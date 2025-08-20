Ein Mann fährt gerade los, schon kommt es zu einem Unfall kommt. Was dabei genau in Bitterfeld-Wolfen passiert ist, ist bislang unklar. Doch die Folgen sind tragisch.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um das Kind in eine Klinik zu bringen. (Symbolbild)

Bitterfeld-Wolfen - Ein Kleinkind ist von einem Auto im Landkreis Anhalt-Bitterfeld erfasst worden und daraufhin gestorben. Ein 33 Jahre alter Kleintransportfahrer fuhr am Dienstag gerade von einem Grundstück in Bitterfeld-Wolfen, als es zum Unfall kam, wie die Polizei erklärte. Die Hintergründe sind bislang unbekannt.

Das zweijährige Kind wurde vom Wagen erfasst und schwer verletzt per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Dort starb es wenige Stunden später. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen.