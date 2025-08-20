Nach einem Unfall laufen seit mehreren Stunden Bergungsarbeiten - ab Meiningen Nord ist kein Durchkommen mehr. Schon seit 5 Uhr steht der Verkehr und wird nun abgeleitet.

Meiningen - Nach einem Unfall mit einem Schwerverletzten ist die Autobahn 71 Richtung Sangerhausen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) zwischen den Anschlussstellen Meiningen Nord und Dreieck Suhl voll gesperrt. Seit den frühen Morgenstunden steht der Verkehr dort still, wie die Polizei mitteilte.

Aufgrund des Umfangs der Bergungsarbeiten sei unklar, wann die Sperrung wieder aufgehoben werden könne. Aktuell wird der Verkehr über die Anschlusselle Meiningen-Nord von der Autobahn geleitet.

Ursache war ein Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein Mann war aus bislang unbekannten Gründen gegen 5 Uhr am Morgen auf den vorausfahrenden Lkw aufgefahren und hatte sich infolge mehrfach mit seinem Wagen überschlagen. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.