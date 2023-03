Zwei Weltkriegsbomben in Oranienburg gesprengt

Oranienburg - Zwei Weltkriegsbomben sind in einem Wald in Oranienburg (Oberhavel) erfolgreich gesprengt worden. Eine bereits teildetonierte Bombe und ein weiterer 150 Kilogramm schwerer Blindgänger seien am Montag vom Kampfmittelbeseitigungsdienst kontrolliert zur Explosion gebracht worden, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Der Sperrkreis sei aufgehoben worden.

Für die Sprengung war am Vormittag ein Teil des Oder-Havel-Kanals für den Schiffsverkehr gesperrt worden. Um den Fundort wurde ein Sperrkreis von 500 Metern eingerichtet. Dort wohnen keine Menschen, und es war auch kein Gewerbebetrieb betroffen.

An der ehemaligen Friedenthaler Schleuse in Oranienburg wird zudem gerade ein weiterer mutmaßlicher Blindgänger freigelegt, der am 22. März entschärft werden soll.