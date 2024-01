Zwei Wasserrohre in Leipzig geborsten: Blitzeis auf Straßen

Eine dünne Eisschicht überzieht am frühen Morgen eine Straße.

Leipzig - Zwei Wasserrohre sind in der Leipziger Innenstadt geborsten. Durch die Witterung gefror das auslaufende Wasser und konnte nicht abfließen, wie die Sprecherin der Leipziger Wasserwerke mitteilte. Dadurch kam es am frühen Mittwochmorgen zu Blitzeis und Glätte. Betroffen seien die Karl-Liebknecht-Straße in Höhe Kurt-Eisner-Straße und die Kurt-Schuhmacher-Straße nahe des Hauptbahnhofs.

Mitarbeiter der Wasserwerke und der Leipziger Stadtreinigung seien derzeit mit der Enteisung der Straßen beschäftigt. Wegen der Arbeiten ist den Angaben zufolge die Kurt-Schuhmacher-Straße für den Verkehr vollständig gesperrt. Autofahrer werden gebeten, die Straße großräumig zu umfahren. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet.