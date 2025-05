Halle/Rottleberode - Nicht nur zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch gibt es für die Narren viel zu tun. Die Karnevalisten sind das ganze Jahr über im Einsatz. „Da ist der Tanzsport, die Landesmeisterschaft im Männerballett und die karnevalistischen Meisterschaften im Tanzsport“, sagte der Präsident des Karneval-Landesverbandes Sachsen-Anhalt, Dirk Vater, der Deutschen Presse-Agentur. „Anfang Juni gibt es die Trainerschulung.“

Feste und Tänze über das ganze Jahr

In vielen Vereinen werden Sommerfeste gefeiert und die Karnevalisten sind in der Kirmes eingebunden. Auch zu privaten Anlässen können die Vereinsmitglieder mit Showtänzen gebucht werden. „Die Kindertanzwerkstatt möchten wir ausbauen. Gerade im ländlichen Bereich sind Karnevalsvereine meistens der einzige Kulturträger“, sagte der Präsident.

Kinderferienlager und Jugendcamp als besondere Angebote

Das Kinderferienlager „Karneval macht Ferien“ läuft vom 29. Juni bis 5. Juli 2025 in der Jugendherberge in Nebra. „Das ein Karneval-Landesverband ein Ferienlager ausrichtet, ist einzigartig in Deutschland und wir sind stolz“, sagte Vater. Unter dem Motto „Manege frei“ wird für 56 Kinder eine Woche lang ein Zirkusprogramm geboten. „Normalerweise gibt es nur 45 Plätze, aber zum 15. Jubiläum wurde beschlossen, alle Kinder, die sich angemeldet haben, mitzunehmen“, sagte Vater. „Was damals mit zehn Kindern und drei Betreuern ins Leben gerufen wurde, um dem Nachwuchs eine Sommeralternative zu bieten, erfreut sich heute mittlerweile großer Beliebtheit.“

Für die Jugendlichen gibt es Ende August das Jugendcamp für ein langes Wochenende. Etwa 30 Jugendliche haben Spaß bei Kanufahrten, Wanderungen und Disco. Das habe mittlerweile schon sechs Jahre Tradition.

Vielfältige Werkstatt-Schulungen

Werkstatt-Treffen, wie die Bütten-, Gesangs- und die Vereinswerkstatt sind ebenfalls feste Termine im Jahreskalender der Karnevalisten. „Im Durchschnitt treffen sich 25 Büttenredner und werden von entsprechenden Dozenten geschult“, sagte Vater. „Letztes Jahr hatten wir zwei Kabarettisten aus Leipzig, die diese Schulungsprogramme gemacht haben.“ Etwa 45 Sänger treffen sich jährlich zur Weiterbildung. Drei Gesangsdozenten bieten Grundlagenschulung, wie Atemtechnik und Stimmverteilungen an.

In der Vereinswerkstatt, diesmal in Gommern bei Magdeburg, geht es um neue Informationen zu digitalen Medien bis Steuerrecht. „Das wird recht gut angenommen. Schließlich versteht sich der Verband auch als Dienstleister für die Vereine“, sagte Vater. Er ist seit 14 Jahren Präsident und wurde erst im November 2024 wieder für weitere drei Jahre gewählt. Im Landesverband sind derzeit 185 Vereine organisiert.