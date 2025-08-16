Schnelles Netz für Niedersachsen: 67 Prozent der Haushalte können auf Glasfaserkabel zugreifen. Angeschlossen sind bisher aber deutlich weniger.

Hannover - Der Glasfaserausbau für schnelles Internet in Niedersachsen kommt voran. Wie das Wirtschaftsministerium in Hannover mitteilte, können mittlerweile zwei von drei Haushalten (67 Prozent) auf einen Glasfaseranschluss zugreifen. Tatsächlich angeschlossen ist jedoch erst knapp jeder dritte Haushalt (31 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr seien beide Werte deutliche Steigerungen, hieß es mit Verweis auf eine Marktanalyse des Bundesverbands Breitbandkommunikation (Breko).

Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sprach von einem beachtlichen Tempo beim Ausbau. Grundlage dafür seien eine kooperative Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung, zügige Genehmigungsverfahren sowie eine gezielte Förderung für schwer erschließbare Gebiete.