Ein Autofahrer überholt eine Fahrzeugkolonne - so knapp, dass in der Folge zwei andere Fahrzeuge frontal zusammenstoßen. Zwei Menschen werden verletzt. Der Verursacher begeht Fahrerflucht.

Fredenbeck - Ein Autofahrer hat durch einen knappen Überholvorgang im Kreis Stade einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht und ist geflüchtet. Der Unbekannte habe am Nachmittag auf der Kreisstraße 1 in der Gemarkung Fredenbeck eine Wagenkolonne so überholt, dass die in Richtung Schwinge fahrenden Autos eine Vollbremsung hätten hinlegen müssen, teilte die Polizei am Abend mit. Ein 37-Jähriger kam deshalb mit seinem Auto ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Pkw eines 53-Jährigen zusammen. Beide Männer kamen verletzt in ein Krankenhaus.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt laut Polizei fort. Gegen ihn wird nun wegen des Verursachens eines Unfalls mit Verletzten und Unfallflucht ermittelt. Die Autos der beiden Verletzten seien schwer beschädigt worden, hieß es weiter. Den Schaden schätzten die Beamten auf 105.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.