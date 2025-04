Jena - Bei einer Schlägerei in der Tiefgarage eines Supermarktes in Jena sind am Montagabend zwei Männer verletzt worden. Laut Polizei näherte sich ein bislang unbekannter junger Mann einer Gruppe von drei Männern und geriet mit ihr in Streit. Im Verlauf des Streits soll er einem 41-Jährigen und einem 36-Jährigen mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben. Beide erlitten leichte Verletzungen. Der Angreifer flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zu dem Mann.