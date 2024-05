Fulda - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kastenwagen und einem Motorrad sind in Osthessen zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in Fulda am Dienstag berichtete, ereignete sich der Unfall am Montag in Poppenhausen in der Nähe der Wasserkuppe. Auf dem Motorrad saßen ein 58-Jähriger und eine 50-Jährige aus dem Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen. Den Kastenwagen fuhr ein 32-Jähriger aus dem Kreis Schmalkalden-Meiningen im Thüringen.

Der Kastenwagenfahrer übersah laut Polizei das vorfahrtsberechtigte Motorrad. Der Motorradfahrer kam daraufhin von der Straße ab und stieß gegen einen Gartenzaun. Während der Fahrer nur leicht verletzt wurde, erlitt seine Beifahrerin schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.