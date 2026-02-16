Berlin - Ein Autofahrer ist in Berlin mit einer Straßenbahn kollidiert und mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Beim Abbiegen prallte der 78-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen die Tram, sagte eine Polizeisprecherin. Außerdem wurde ein Fahrgast am Arm verletzt. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straßenbahnstrecke war am Sonntag ab etwa 17.30 Uhr für eine knappe halbe Stunde gesperrt. Davon waren die Linien M8 und M16 betroffen.