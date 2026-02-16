Nach einem Lkw-Unfall am frühen Morgen ist die A1 Richtung Osnabrück derzeit gesperrt. Auch an anderer Stelle gab es Probleme.

Bremen - Verunglückte Lastwagen haben in der Nacht Einschränkungen auf der Autobahn 1 bei Bremen verursacht. Unter anderem wurde die Fahrtrichtung Osnabrück zwischen Bremen-Arsten und Brinkum voll gesperrt, weil ein Lastwagen auf winterlicher Straße ins Rutschen geraten und sich quer gestellt hatte, wie die Polizei mitteilte. Die Sperrung sollte bis zur Bergung des Fahrzeuges und der Reinigung der Fahrbahn bestehen bleiben.

Zuvor waren demnach in der Gegenrichtung bei einem Sattelzug nach einem technischen Defekt an einer Bremse alle Räder des Aufliegers geplatzt. Die zeitweilige Sperrung des Seitenstreifens und der rechten Fahrspur wurde dort am Morgen aufgehoben. Verletzte gab es den Angaben nach jeweils nicht.