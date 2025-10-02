Kurz hintereinander kommt es auf der A9 zu zwei Unfällen. Mehrere Wagen sind beteiligt.

Dittersdorf - Auf der Autobahn 9 in Höhe Dittersdorf (Saale-Orla-Kreis) sind eine Person leicht und ein Mensch schwer verletzt worden. Laut Polizei kam es zu zwei, kurz aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen. Zunächst war von 16 leicht und einer schwer verletzten Person berichtet worden. Nach zusätzlichen Informationen berichtigte die Polizei die Angaben jedoch. Der Großteil der involvierten Menschen blieb demnach unverletzt.

An dem ersten Unfall seien drei Autos mit insgesamt zehn Personen beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Zur Ursache des ersten Unfalls konnte die Polizei bislang keine Informationen geben.

Schätzungsweise 80.000 Euro Schaden

Etwa 300 Meter hinter dem ersten Unfall kam es zu einem zweiten Unfall. Dabei sei ein 43 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei weiteren Autos kollidiert. In den drei Wagen hätten sich insgesamt fünf Personen befunden. Zwei von ihnen erlitten Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Auch ein viertes Auto sei an diesem Unfall beteiligt gewesen - bisher sei allerdings unklar, wie viele Personen darin saßen. Die Polizei gehe derzeit davon aus, dass der erste Unfall ursächlich für den zweiten gewesen sei, hieß es weiter. Der Gesamtsachschaden wird laut Polizei auf 80.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn wurde Richtung Berlin gesperrt.