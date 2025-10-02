Zwei Autos kollidieren in Worpswede. Für zwei Erwachsene und ein Kind geht der Unfall relativ glimpflich aus. Aber ein Kleinkind schwebt in Lebensgefahr.

Worpswede - Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße in Worpswede (Landkreis Osterholz) ist ein Kleinkind lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Morgen, als ein 27-Jähriger zwei Autos vor sich überholen wollte. Als er mit seinem Wagen auf der Höhe des ersten Wagens war, scherte dessen 34 Jahre alte Fahrerin nach Polizeiangaben ihrerseits aus, um den vor ihr fahrenden Kleinwagen zu überholen.

Der 27-Jährige sei zunächst ausgewichen, aber wieder auf die Fahrbahn geraten und mit dem Wagen der 34-Jährigen zusammengestoßen, hieß es. Die Autofahrerin habe daraufhin die Kontrolle über ihr Auto verloren. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, überschlug sich und prallte anschließend gegen einen Baum.

Die Frau, der Mann sowie ein Kleinkind im Wagen der 34-Jährigen trugen der Polizei zufolge leichte Verletzungen davon. Ein weiteres Kleinkind in dem Auto der 34-Jährigen wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war an der Unfallstelle zur Unfallaufnahme mehrere Stunden lang gesperrt.