Zwei Verletzte bei Brand in Geschäftskomplex in Tschechien

Chomutov - Bei einem Brand in einem Geschäfts- und Lagerkomplex im tschechischen Chomutov sind zwei Menschen verletzt worden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Agentur CTK am Donnerstag unter Berufung auf Einsatzkräfte berichtete. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Mittwochabend ausgebrochen und konnte erst Stunden später unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an.

Die Bewohner eines nahen Plattenbaus mit rund 60 Wohnungen mussten wegen der starken Rauchentwicklung in Sicherheit gebracht werden. Sie kamen in einer Turnhalle unter. Auch zwei Restaurants wurden evakuiert. Zur Ursache des Brandes wurden Ermittlungen aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben. Chomutov liegt am Fuße des Erzgebirges, rund 30 Kilometer südöstlich der sächsischen Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz.