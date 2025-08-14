Erst prallen zwei Autos zusammen, dann zwei Lastwagen. Die Unfallorte trennen nur wenige Meter.

Seelze - Auf der Autobahn 2 bei Wunstorf ist es innerhalb von einer Stunde zu zwei Unfällen gekommen. Zunächst gab es einen Unfall auf der Strecke Richtung Dortmund mit zwei Autos, kurz danach einen Unfall mit zwei Lastwagen in der Gegenrichtung, wie die Polizei mitteilte. In Richtung Hannover staute sich der Verkehr am Morgen noch.

Der erste Unfall passierte zwischen den Autobahnanschlüssen Garbsen und Wunstorf-Luthe. Dabei wurde ein Autofahrer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zwischenzeitlich waren zwei der drei Fahrstreifen gesperrt.

Nahezu genau eine Stunde später prallten dann zwei Lastwagen in der Gegenrichtung im Bereich der Anschlussstelle Wunstorf-Luthe zusammen. Dabei wurde ein Fahrer in seinem Fahrzeug zunächst eingeklemmt, konnte sich aber selbst befreien, wie die Polizei mitteilte. Er wurde vor Ort behandelt.

Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale wurden zwei Fahrstreifen für die Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr staute sich am Morgen auf fünf Kilometern.