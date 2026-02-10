Unbekannte stehlen im ostfriesischen Aurich einem sehbehinderten Mann seinen Blindenstock und beleidigen ihn. Die Täter flüchten – doch ein Passant kommt dem orientierungslosen Opfer zu Hilfe.

Die Polizei sucht nun nach den Tätern, die den Mann mit Sehbehinderungen bestohlen und beleidigt haben. (Symbolbild)

Aurich - Zwei Unbekannte haben im ostfriesischen Aurich einem sehbehinderten Mann den Blindenstock gestohlen und ihn beleidigt – ein Passant kam dem Mann kurz danach zu Hilfe. Bei den Tätern soll es sich mutmaßlich um Jugendliche gehandelt haben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Sie sollen den 48-Jährigen am Montagabend wegen seiner Sehbehinderung beleidigt haben. Eine genaue Täterbeschreibung gebe es wegen der Sehbehinderung des Mannes nicht. „Wir haben momentan sehr wenig“, sagte sie. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und mögliche Zeugen um Mithilfe.

Die Beamten suchen auch nach einem bislang unbekannten Passanten, der dem sehbehinderten 48-Jährigen nach der Tat half, ohne seinen Blindenstock sicher den Weg nach Hause zu finden. Nachdem er zu Hause angekommen war, meldete sich der 48-Jährige bei der Polizei.

Der Vorfall ereignete sich im Bereich einer Ampel einer Kreuzung in der Auricher Innenstadt. Die mutmaßlichen Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Blindenstock des Mannes blieb verschwunden.