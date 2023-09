Nordhausen - Im Sundhäuser See nahe Nordhausen sind am Samstag zwei Menschen beim Tauchen ums Leben gekommen. Die dreiköpfige Gruppe war am Nachmittag zu einem Tauchgang aufgebrochen, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei in Erfurt sagte. Dann habe es vermutlich Probleme mit der Ausrüstung gegeben. Ein Mann konnte noch an die Oberfläche gelangen. Zwei weitere Menschen - ein Mann und eine Frau - seien tot von der Berufsfeuerwehr geborgen worden. Bereits Mitte August war eine 40 Jahre alte Frau bei einem Tauchunfall im Sundhäuser See schwer verletzt worden.