Die Feuerwehr wird am Morgen in den Berliner Nordwesten gerufen. In einem Wohnhaus brennt es. Vor Ort finden die Retter zwei leblose Menschen.

Zwei Tote bei Brand in Wohnhaus in Heiligensee

Berlin - Zwei Menschen sind bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Berlin-Heiligensee gestorben. Die Feuerwehr fand den Mann und die Frau im Alter von rund 90 Jahren leblos in dem Wohnhaus im Damwildsteig, wie ein Sprecher mitteilte. Wiederbelebungsversuche blieben demnach erfolglos. Die beiden starben am Brandort. Laut Feuerwehr handelte es sich um einen kleinen Schwelbrand, allerdings war das Haus komplett verraucht.