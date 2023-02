Aue - Siegtorschütze Antonio Jonjic vom Drittligisten FC Erzgebirge Aue ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden. Das teilte der DFB am Montag mit. Der Matchwinner war beim 2:1 am Sonntag gegen den 1. FC Saarbrücken in der 89. Minute vom Platz gestellt worden, nachdem er Gegenspieler Marcel Gaus den Ball an den Kopf geworfen hatte. Der DFB wertete die Aktion als Tätlichkeit gegen in einem leichteren Fall. Aue hat dem Urteil zugestimmt.